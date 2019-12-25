У пассажира в Пулково изъяли полкилограмма гашиша

Предварительно установлено, что мужчина приобрёл наркотик в Северной столице для дальнейшего распространения на территории Уфы.

В аэропорту Пулково у пассажира изъяли более полукилограмма гашиша. Подробности сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В Пулково сотрудниками транспортной полиции по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан 35-летний житель Ленинградской области, зарегистрировавшийся на рейс "Санкт-Петербург – Уфа". Во время досмотра его багажа было обнаружено шесть свёртков с растительным веществом бурого цвета, которые были спрятаны в пакет из-под растворимого кофе.

Согласно экспертизе, внутри свёртков находилось более полукилограмма гашиша. Предварительно установлено, что мужчина приобрёл наркотик в Северной столице для дальнейшего распространения на территории Уфы. Также выяснилось, что житель Ленобласти уже имеет непогашенную судимость за незаконный оборот наркотических средств. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Ранее во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили тайник с 11 кг наркотических веществ.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО