Во Всеволожском районе Ленобласти обнаружили тайник с 11 кг наркотических веществ

Гашиш был спрятан в строительные мешки.

Утром 24 августа во Всеволожском районе Ленобласти в деревне Васкелово в лесном массиве сотрудники полиции обнаружили тайник с 11,5 кг гашиша. Найденное изъято. Об этом стало известно Piter.TV.

Наркотические вещества находились в двух строительных мешках. Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 ч. 5, ст. 30 ч. 3 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Принадлежность изъятого устанавливается.

Ранее мы рассказывали о том, что 800 кг гашиша изъяли у контрабандистов таможенники в Ленобласти.

Фото: Piter.TV