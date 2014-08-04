На месте здания Гарнизонного манежа в Пушкине планируют построить многофункциональный комплекс

Внешний облик исторического здания при этом планируют восстановить.

Полуразрушенное здание Гарнизонного манежа лейб-гвардии Е.И.В. Гусарского полка, расположенное на Гусарской улице в Пушкине, уступит место новостройке. Исторический объект не будут восстанавливать, рассказали Piter.TV в пресс-службе комитета по госконтролю и охране памятников.

Как отметили в комитете, здание 4Ц по Гусарской улице не было признано объектом культурного наследия. Кроме того, здание стоит вне территории исторического поселения, объекты на которой стали предметом охраны в июне 2021 года.

Просто отремонтировать манеж невозможно – КГИОП признал его аварийным еще в 2014 году. Обследование технического состояния строительных конструкций завершилось емким выводом: "дальнейшая эксплуатация здания оценивается как небезопасная". Поэтому манеж планируют сносить, чтобы построить на его месте многофункциональный комплекс.

Также в КГИОП был представлен эскизный проект строительства многофункционального комплекса на данной территории, выполненный на основании историко-градостроительного исследования, проведенного специалистами ООО "Студия архитектуры и дизайна профессора Горюнова "Арт-Деко". пресс-служба КГИОП

Проект предусматривает восстановление внешнего облика исторического здания, поскольку он формирует "уличный фронт застройки на основании архитектурноархеологического обмера". На данный момент, подытожили в комитете, заявление на выдачу заключений о проведении работ к ним не поступало.

Фото: Piter.TV; citywalls.ru