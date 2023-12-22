В посёлке Александровская построят футбольный спортивный комплекс

В составе нового спортивного комплекса будет крытое футбольное поле и административно-бытовой блок.

В Петербурге одобрили предоставление земельного участка для строительства футбольного спортивного комплекса в посёлке Александровская на Волхонском шоссе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В составе нового спортивного комплекса будет крытое футбольное поле и административно-бытовой блок. По окончании строительства инвестор обязуется передать в собственность Петербурга помещения площадью не менее ста квадратных метров по договору купли-продажи. Они будут закреплены за Спортивной школой по футболу Пушкинского района.

Год назад в Пушкине ввели новое здание спортивной школы Олимпийского резерва. Построили его на средства городского бюджета.

Фото: Смольный