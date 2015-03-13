В Петербурге подвели итоги футбольного турнира среди строителей

В нем приняли участие 7 команд.

В Петербурге прошел футбольный турнир среди строителей. Первое место заняла команда "Группы ЛСР". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Соревнования состоялись 18 июня в рамках XIX сезона Спартакиады строителей "За труд и долголетие". Второе место завоевала команда Setl Group, бронзу — "Формула Сити".

Команда Комитета по строительству оказалась на четвертом месте. Ее представили уступили сопернику в серии пенальти. Основная игра завершилась ничьей.

Всего в турнире участвовало 7 команд. Из строителей сформируют сборную Петербурга. 21 июля она сыграет со сборной строителей Ленобласти.

Фото: комитет по строительству