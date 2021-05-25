Футбольный клуб "Зенит" отмечает 96-й день рождения

Клуб был создан на Ленинградском металлическом заводе.

Сегодня, 25 мая, футбольный клуб "Зенит" празднует 96 лет со дня своего основания. В честь праздника на YouTube-канале сине-бело-голубых появилось новое видео.

За 96 лет "Зенит" стал настоящей гордостью и одним из самых ярких символов города. На победном счету сине-бело-голубых — все возможные национальные трофеи, Кубок и Суперкубок УЕФА. Завоевав в 2021 году третий подряд титул чемпиона страны, "Зенит" стал настоящим лидером российского футбола и закрепил за Петербургом статус футбольной столицы России. говорится в описании.

Футболистов поздравило движение фанатов "Зенита" — "Ландскрона". Болельщики поздравили любимый клуб и отметили, что он никогда не будет один.

96 лет назад клуб зародился на Ленинградском металлическом заводе. Первые матчи проводились с футболистами соседних предприятий. "Зенитом" он стал называться в 1939 году.

Видео: YouTube / Zenit Football Club