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Футбольный клуб "Зенит" отмечает 96-й день рождения

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Клуб был создан на Ленинградском металлическом заводе.

Сегодня, 25 мая, футбольный клуб "Зенит" празднует 96 лет со дня своего основания. В честь праздника на YouTube-канале сине-бело-голубых появилось новое видео. 

За 96 лет "Зенит" стал настоящей гордостью и одним из самых ярких символов города. На победном счету сине-бело-голубых — все возможные национальные трофеи, Кубок и Суперкубок УЕФА. Завоевав в 2021 году третий подряд титул чемпиона страны, "Зенит" стал настоящим лидером российского футбола и закрепил за Петербургом статус футбольной столицы России.

говорится в описании.

Футболистов поздравило движение фанатов "Зенита" — "Ландскрона". Болельщики поздравили любимый клуб и отметили, что он никогда не будет один.

96 лет назад клуб зародился на Ленинградском металлическом заводе. Первые матчи проводились с футболистами соседних предприятий. "Зенитом" он стал называться в 1939 году. 

Видео: YouTube / Zenit Football Club

Теги: день рождения, зенит, футбольный клуб
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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