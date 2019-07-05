В Петербурге на доме появилась новая фреска с Севой Новгородцевым. Ее пообещали не закрашивать

Коммунальные службы заявили, что изображение им понравилось. Сам радиоведущий-уроженец Ленинграда также остался доволен.

Жилой дом во Фрунзенском районе украсила фреска знаменитого жильца. В доме номер 8 по проспекту Славы ранее жил журналист Сева Новгородцев (настоящее имя – Всеволод Борисович Левенштейн). Новгородцев работал на Русской службе Би-би-си с 1977 по 2015 год, где выпускал известные программы "Рок-посевы", "Севаоборот" и "БибиСева".



Граффити совпало с 45-летней годовщиной отъезда радиоведущего в эмиграцию в Великобританию. Сам Сева Новгородцев рассказал о рисунке у себя в соцсетях. Оказалось, петербуржец Александр Перекин написал журналисту письмо о сделанном арте.

Это современная технология полимерного покрытия. Наносится как переводная картинка. Акриловый микрослой, но в течение двух дней соединяется с фасадом намертво. Отодрать невозможно, можно только закрасить - цитирует Новгородцев письмо поклонника.



По его словам, фреска согласована с ТСЖ дома, и закрашивать ее не собираются.



В жилищно-строительном кооперативе подтвердили Piter.TV, что не будут стирать изображение.

– Изображение нанесено, что еще нужно?

– То есть я могу судить, что оно вам понравилось?

– Да. Такой диалог состоялся у нашего корреспондента с сотрудником диспетчерской ЖСК №303.

Фото и видео: Piter.TV