Форум "Ладога" собрал молодёжь со всего Северо-Запада

На прошлой неделе в Ленинградской области завершился главный молодёжный форум региона.

В Луге с 5 по 11 сентября прошел молодёжный образовательный форум "Ладога" под девизом "Время быть патриотом не на словах, а на деле". Форум проводится уже в 14 раз, и в этом году объединил уже более 750 человек из 61 субъекта РФ в возрасте от 18 до 35 лет. Помимо учащихся ВУЗов на форуме присутствовали архивисты, историки, руководители патриотических клубов.

Наш форум отличается тем, что наши участники - не просто молодежь от 18 до 35 лет, как это принято в Российской Федерации. Наши участники уже профессионалы. Вокруг нас не студенты, а в основном молодые специалисты из самых разных организайций – от архивов до следственного комитета. Они уже занимаются патриотическим воспитанием, они пришли сюда с конкретным запросом на инструменты, которые пригодятся в их работе. Варвара Малевская, программный директор форума "Ладога"

Тема патриотизма рассматривается с трех сторон – военная патриотика и история, гражданская патриотика и профилактика деструктивных настроений и поведений. Одним из самых ярких проектов в этой сфере стала выставка "Партизанский обоз", которая специально приехала в Лугу из Новгородской области. Экспозиция посвящена подвигу партизан, которые смогли отправить в блокадный Ленинград более 60 тонн продуктов через тыл врага.

К сожалению подвиг партизан мало изучался. Поэтому мы собирали информацию по крупицам, из воспоминаний людей, из архивов. В результате смогли восстановить и привезти сюда экспозицию, которая рассказывает об этом беспрецедентном подвиге. Екатерина Беляева, Поисковая экспедиция "Долина"

Одним из главных событий форума стала очная защита проектов, которые студенты представали экспертам в надеже получить грант на их дальнейшее развитие.

Грант хочу получить на проект лекторий о цифровой гигиене.Этот проект направлен на формирование у молодежи критичеаского отношения к Интернет-пространству, содержанию и формированию культуры безопасного поведения в сети интернет. Алсу Сунгатуллина — участник форума, студентка

В 2021 году участники форума получили более одиннадцати миллионов рублей на поддержку социально-значимых проектов. В этом году подано более ста пятидесяти заявок. Организаторами форума выступили Федеральное агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) и комитет по молодёжной политике Ленинградской области.

Видео: Piter.TV