Ⅱ демографический форум "Сила Детства" состоится в Петербурге

С 17 по 19 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге на площадке музейно-выставочного центра "Россия — моя история" пройдет II демографический форум "Сила Детства". Как сообщили в пресс-службе форума изданию "Вечерний Санкт-Петербург", мероприятие призвано объединить представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций и молодежи для обсуждения демографических вызовов и поиска решений по народосбережению в России.

Организаторами форума выступают Издательский Дом "Аргументы и факты" и независимый театр "Сказкин Дом" при поддержке правительства Санкт-Петербурга и партии "Единая Россия". По словам организаторов, форум, который проводится уже второй год подряд, зарекомендовал себя как площадка для диалога между государством, бизнесом и гражданским обществом по вопросам поддержки семьи, развития инфраструктуры детства и укрепления института родительства.

Генеральный директор и главный редактор "АиФ-Петербург" Алина Клименко отметила, что форум задумывался как пространство, где представители разных сфер могут объединиться ради формирования будущего детей. Она подчеркнула, что демография охватывает не только государственную политику, но и такие сферы, как образование, медицина, культура, бизнес и городская среда. Организаторы стремятся сделать разговор о ценности семьи и детства частью общественной повестки.

В 2026 году одним из ключевых проектов форума станет конкурс социальных видеороликов, ориентированный на студентов профильных вузов и молодежь. Ожидается, что этот конкурс поможет сформировать позитивный образ семьи, детства и родительства. Итоги конкурса будут подведены 17 апреля, а главный приз — трансляция победившего ролика на городских медиаэкранах Санкт-Петербурга.

Основатель независимого театра "Сказкин Дом" и детский писатель Екатерина Андреевская подчеркнула важность общения с молодежью на языке современных медиа. Она отметила, что социальная реклама является мощным инструментом формирования ценностей, а конкурс роликов "Сила Детства" дает студентам возможность проявить себя творчески и стать участниками общественного обсуждения будущего страны.

Кроме того, организаторы форума акцентировали внимание на важности развития индустрии товаров и услуг для семей с детьми как одного из факторов демографической политики. Организатор форума "Сила Детства" и основатель креативного бюро "Кидс Форс" Юлия Метёлкина выразила надежду на более тесный диалог с органами власти, чтобы избежать конкуренции между государственными и частными инициативами. Она считает, что сотрудничество и привлечение представителей детского бизнеса из различных отраслей могут привести к созданию новых жизнеспособных форматов и коллабораций.

Метёлкина также отметила, что в России сформировалась сильная профессиональная экспертиза в индустрии детских товаров и услуг. Она добавила, что у страны есть опыт и компетенции, которые могут быть интересны на международном уровне, однако в настоящее время приоритетом остается развитие внутренней отраслевой кооперации и укрепление профессионального сообщества.

Основным событием деловой программы 17 апреля станет интеллектуальная дискуссия-игра в формате "брейн-ринг", в которой примут участие команды "Власть", "Бизнес", "Общество" и "Молодежь". Участникам предстоит представить свои инициативы по улучшению демографической ситуации в стране.

По итогам обсуждений будет сформирована резолюция форума, которая затем будет направлена в Совет Федерации РФ, Государственную думу и администрацию президента РФ.

