Эксперты прокомментировали деятельность фонда "Круг добра"

В ближайшие годы финансирование фонда будет расти.

Правительство РФ выделит фонду "Круг добра" еще 22 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что идея фонда оказалась весьма продуктивной: он будет финансировать лечение в тех случаях, с которыми гарантировано не справляется ОМС.

В этом году бюджет составил 60 млрд рублей, в следующем он достигнет 78,6 млрд, а к 2023 вырастет до 84 млрд рублей. Ожидается, что удастся помочь людям с редкими заболеваниями.

Эта задача представляется одной из наиболее перспективных с точки зрения приложения государственных усилий. С одной стороны, лечение редких и тяжелых заболеваний может стоить немыслимых с точки зрения обычного человека и страховой медицины средств, а с другой – число таких детей относительно невелико, и десятки миллиардов рублей, приложенные в нужном месте в нужное время, могут действительно оказаться решением проблемы – как минимум существенной ее части. считают эксперты.

Большая часть препаратов производится в России. Если вскоре специалисты соберут статистику по тому, какие лекарства необходимы, то эффект от деятельности фонда окажется еще выше, указали авторы Telegram-канала.

Фото: Pixabay