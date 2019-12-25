  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперты прокомментировали деятельность фонда "Круг добра"
Сегодня, 9:04
142
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты прокомментировали деятельность фонда "Круг добра"

0 0

В ближайшие годы финансирование фонда будет расти.

Правительство РФ выделит фонду "Круг добра" еще 22 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что идея фонда оказалась весьма продуктивной: он будет финансировать лечение в тех случаях, с которыми гарантировано не справляется ОМС.

В этом году бюджет составил 60 млрд рублей, в следующем он достигнет 78,6 млрд, а к 2023 вырастет до 84 млрд рублей. Ожидается, что удастся помочь людям с редкими заболеваниями. 

Эта задача представляется одной из наиболее перспективных с точки зрения приложения государственных усилий. С одной стороны, лечение редких и тяжелых заболеваний может стоить немыслимых с точки зрения обычного человека и страховой медицины средств, а с другой – число таких детей относительно невелико, и десятки миллиардов рублей, приложенные в нужном месте в нужное время, могут действительно оказаться решением проблемы – как минимум существенной ее части.

считают эксперты.

Большая часть препаратов производится в России. Если вскоре специалисты соберут статистику по тому, какие лекарства необходимы, то эффект от деятельности фонда окажется еще выше, указали авторы Telegram-канала. 

Фото: Pixabay 

Теги: круг добра, редкие заболевания
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии