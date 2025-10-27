Сотрудники Фонда капитального строительства вышли на общегородской осенний субботник

В акции участвовало более 200 человек — работники фонда, местные жители и их дети.

В Санкт-Петербурге 25 октября прошел масштабный субботник, в котором приняли участие жители всех районов города. В парках, скверах и дворах добровольцы занимались уборкой территории и подготовкой зеленых зон к зимнему сезону. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Сотрудники Фонда капитального строительства вместе с горожанами приводили в порядок парк Строителей.

Фонд капитального строительства" всегда принимает активное участие в субботниках, в наведении порядка в городе, потому что наш прекрасный город Санкт-Петербург — лучший город на земле. Олег Шеин, главный инженер СПб ГКУ "Фонда капитального строительства и реконструкции"



У нас представители Фонда с детьми со своими приходят все, потому что считают, что это важная задача. Молодое поколение тоже привлекать нужно к такой активной жизненной позиции. Олег Шеин, главный инженер СПб ГКУ "Фонда капитального строительства и реконструкции"

Традиционные общегородские субботники проводятся в Петербурге дважды в год — весной и осенью. Мероприятие не только помогает поддерживать чистоту в городе, но и объединяет жителей разных поколений. Осенний субботник завершил сезон благоустройства 2025 года, позволив подготовить зеленые зоны к зимнему периоду.

