В год 225-летия со дня рождения Пушкина новые фонари осветили Пушкинскую улицу

Улице было присвоено имя поэта в 1881 году.

В историческом центре Петербурга продолжается преображение световой среды. Сегодня новые светодиодные фонари осветили Пушкинскую улицу. Благодаря тому, что декоративные опоры остались прежними, сохранен архитектурный облик исторической части города. Как отметили в Комитете по энергетике, 48 светодиодных светильников отечественного производства более равномерно освещают пешеходное пространство и проезжую часть.

Улице было присвоено имя поэта в 1881 году. Спустя три года в сквере установили первый в городе памятник Александру Пушкину, который с 1991 года оформлен подсветкой. Название улицы и историческая застройка сохранились до настоящего времени.

При свете энергоэффективного оборудования жителям стало комфортнее прогуливаться по тротуарам, детям - добираться до дома: на Пушкинской улице расположены три образовательных учреждения. С учетом светового акцента на пешеходные переходы увеличена безопасность дорожного движения.

Ранее на Благодатной улице установили светодиодные фонари. Специалисты "Ленсвета" заменили более 240 устаревших натриевых светильников на светодиодные. Контрастным светом для лучшего обозрения дорожной обстановки обозначены 12 пешеходных переходов.

Видео: Комитет по энергетике