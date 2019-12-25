Готовы ли россияне к финансовым ЧП: 22% рассчитывают на кредиты, а каждый третий – на личные накопления

Каждый третий считает нестабильный доход причиной, которая мешает сформировать финансовую подушку безопасности.

Финансовые проблемы могут застать врасплох кого угодно. При этом культура создания подушек безопасности в России развита слабо – в случае ЧП большинство людей готовы брать кредиты, рассчитывают на родственников и друзей, а полноценный финансовый план есть только у каждого седьмого. Выберу.ру провёл опрос, который показал, насколько россияне подготовлены к кризисам.

Что показал опрос

Опрос, где участвовали 3 тысячи человек, показал следующие результаты.

Создание финансовой подушки безопасности

Только у 14% участников опроса есть полноценный финансовый план, у 21% в запасе не более трёх месячных доходов. Из опрошенных 27% пытаются собрать сумму на чёрный день, но регулярно тратят её, 38% респондентов не имеют сбережений, хотя и задумываются об этом.

Финансовые ЧП

Среди опрошенных 42% считают чрезвычайной ситуацией снижение дохода, в том числе из-за потери работы. Каждый четвёртый связывает их с рисками, которые несут болезни – свои или родственников. Для 18% респондентов сложные ситуации – это непредвиденные траты (например, на срочный ремонт авто). Ещё 14% испытывали финансовые трудности, когда приходилось переезжать, разводиться, оказывать денежную поддержку родным или друзьям.

Решение проблем

Когда чрезвычайная ситуация наступила, каждый третий использует собственные сбережения. Около 25% участников ожидают финансовой поддержки от друзей и семьи. Ещё 22% готовы брать кредиты в банках и обращаться за заёмными средствами в МФО и автоломбарды. У 20% опрошенных нет стратегии – они планируют действовать по ситуации.

Отсутствие финансовой подготовки

Каждый третий считает нестабильный доход причиной, которая мешает сформировать финансовую подушку безопасности. В планировании бюджета не разбираются 28% участников опроса. Каждый четвёртый надеется, что проблема решится сама собой, а 17% респондентов живут сегодняшним днём.

Отношение к инструментам финансовой защиты

У 37% участников есть как минимум один страховой полис, который защищает жизнь, здоровье, имущество. Каждый третий хотя бы однажды пользовался страхованием, но не продлевал договор. Не считают страховые инструменты эффективными 19%, а 15% признались, что не разбираются в этой теме.

Опрос показал, что в основном россияне не имеют выстроенного плана на случай непредвиденных финансовых кризисов.

Как обезопасить себя на случай финансовых ЧП

Чтобы экстренная ситуация не застала врасплох, используйте финансовое планирование:

– Контролируйте бюджет. Если не получается отложить деньги и накопить хотя бы небольшую сумму на случай непредвиденных проблем, важно оптимизировать расходы. Сокращайте ненужные траты. Вести бюджет можно разными способами: записывать доходы и расходы в тетрадь, создать таблицу в Google Docs или установить специальное приложение.

– Сформируйте финансовую подушку безопасности. Оптимальный размер – 3-6 месячных доходов семьи. Он не случаен – например, в случае потери работы вы сможете искать новое место, не торопясь и при этом не снижая качества жизни. Каждый месяц в подушку нужно откладывать минимум 10% дохода.

– Застрахуйте себя и членов своей семьи. Необязательно выбирать дорогие коробочные полисы, можно подобрать страховку с базовыми рисками. Чаще всего в неё включают ДТП, заболевания, травмы и нападения. Можно застраховаться и от недобровольной потери работы.

– Диверсифицируйте доход. Если получаете только зарплату по одному месту работы, в случае сокращения без финансовой подушки будет сложно. Подумайте, чем ещё можно заняться, чтобы получать дополнительный заработок. Возможно, это будут монетизация хобби, открытие вклада в банке или инвестиции в ценные бумаги.

– Развивайтесь и следите за здоровьем. Новые навыки помогут быстрее найти работу после увольнения и повысят вашу привлекательность для работодателей. Также регулярно проходите диспансеризацию и не игнорируйте проблемы со здоровьем: профилактика обычно обходится дешевле, чем лечение.

Составление грамотного плана действий на случай чрезвычайной ситуации – важный элемент финансовой стабильности. Трудности могут случаться у любого человека, но наличие стратегии поможет преодолеть их быстрее.

Фото: unsplash (Aleksandrs Karevs)