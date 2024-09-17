Каждый пятый петербуржец теряет деньги из-за финансовой безграмотности

Впрочем, потери средств не мотивируют их изменить свое "денежное поведение".

Свыше трети жителей Северной столицы сталкиваются с проблемами ведения личных финансов, а каждый пятый петербуржец терял из-за этого свои денежные средства. Такими данными поделились в "Вечернем Петербурге".

Несмотря на "отрицательную" статистику, 61% опрошенных жителей Петербурга считают свои познания в сфере финансовой грамотности достаточными. Оставшаяся же часть респондентов – 39% – отметили, что проблемы с финансовой дисциплиной у них есть.

Что же касается "вредных" финансовых привычек, то большинство опрошенных (52%) отмечают у себя склонность к импульсивным покупкам. На регулярной основе спонтанные траты средств позволяет себе каждый восьмой из респондентов. 26% делают импульсивные покупки периодически, а 25% отметили, что это была лишь разовая потеря средств. Чаще всего последние "прогорали" на невыгодных вкладах или переплате за товары.

Для 35% опрошенных, которые сталкивались с финансовыми потерями, незнание основ финансовой грамотности оборачивалось суммой в 10-15 тыс. рублей. 17% респондентов тратили из-за этого от 100 до 500 тыс. рублей, а еще 22% расставались с еще большими средствами – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

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Фото: Piter.TV