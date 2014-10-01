Петербургских школьников приглашают на онлайн-уроки по финансовой грамотности

В осеннюю сессию включены занятия по трем новым темам и интерактивные задания.

Петербургских школьников ждут на онлайн-уроках по финансовой грамотности. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западное ГУ Банка России.

Уже 20 сентября стартует осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности для школьников. Ребята узнают о том, как грамотно управлять личными финансами, выбирать финансовые продукты, узнают, от чего зависят налоги и будущая пенсия. Кроме того, участники смогут примерить на себя профессии финансиста, бизнес-аналитика и педагога.

В осеннюю сессию включены занятия по трем новым темам и интерактивные задания. Так, ученикам 5-7 классов расскажут, какими способами сейчас можно оплатить товары и услуги и как не попасться на уловки мошенников. Старшеклассников на уроке-квесте научат защищать свои права, если их нарушает финансовая организация, и познакомят с новой формой российских денег на занятии "Цифровой рубль. Мифы и реальность". Всего в расписании 28 уроков по финансовой грамотности и профориентации.

Все занятия пройдут в формате вебинаров на платформе dni-fg.ru. Подключиться к ним можно как классом или группой, так и индивидуально. Осенняя сессия продлится до 13 декабря, с расписанием и инструкцией по подключению можно ознакомиться на сайте проекта.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion)