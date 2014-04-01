Фильм "Слепок" с Дианой Вишневой представят в Петербурге

Всероссийская премьера фильма прошла в Москве 31 марта. В Петербурге "Слепок" впервые на широком экране покажут 7 апреля в 19:00.

7 апреля в кинотеатре "Аврора" в Петербурге пройдет премьера фильма "Слепок". Режиссер фильма — Андрей Сильвестров, главная героиня — прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.

Проект "Слепок" — это произведение, объединившее изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино. Создатели картины говорят, что главным действующим лицом стало человеческое тело в многообразии его пластических форм.

50-минутный фильм был снят в Пушкинском музее в период локдауна. В пространствах классического музея хореографы переосмыслили сюжеты, созвучные истории западноевропейской цивилизации.

Фото: кадр из фильма