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Фильм "Слепок" с Дианой Вишневой представят в Петербурге
Сегодня, 23:30
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ElzaRada12

Фильм "Слепок" с Дианой Вишневой представят в Петербурге

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Всероссийская премьера фильма прошла в Москве 31 марта. В Петербурге "Слепок" впервые на широком экране покажут 7 апреля в 19:00. 

7 апреля в кинотеатре "Аврора" в Петербурге пройдет премьера фильма "Слепок". Режиссер фильма — Андрей Сильвестров, главная героиня — прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.

Проект "Слепок" — это произведение, объединившее изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино. Создатели картины говорят, что главным действующим лицом стало человеческое тело в многообразии его пластических форм.

50-минутный фильм был снят в Пушкинском музее в период локдауна. В пространствах классического музея хореографы переосмыслили сюжеты, созвучные истории западноевропейской цивилизации.

Фото: кадр из фильма

Теги: диана вишнева, кинотеатр аврора, мариинский театр, премьера фильма, современная хореография
Категории: Лента новостей, Культура,

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