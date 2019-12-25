Хоррор "Скрежет": финское кино раскрывается для зрителей с новой стороны

В отсутствие иностранных громких премьер в российском прокате внимание можно обратить и на фестивальные открытия.

Юная гимнастка пытается угодить своей одержимой имиджем матери и достичь высот в спорте. Ее мать – популярный видеоблогер. Она прилагает массу усилий для поддержания статуса образцовой семьи с идеальным домом. Однажды подросток находит в лесу птичье яйцо и, чтобы спасти его от гибели, втайне приносит домой. Семейная идиллия постепенно начинает рушиться.

Что вам приходит на ум, когда вы слышите словосочетание "финское кино"? Мультфильмы по серии игр студии Rovio "Angry Birds"? Историческое трэш-фантастическое шапито "Железное небо"? Работы Аки Каурисмяки? А может, кино, создаваемое вместе с соседом, Россией – "Купе №6", "За спичками", "Шопинг-тур"? У нас тут пример, не попадающий ни в какие рамки – боди-хоррор об "идеальной" семье блогеров. Фестивальную экспертизу картина прошла – "Вылупление" (дословный перевод названия) попало в обзоры самых запоминающихся фильмов "Санденса" этого года.

Как свойственно любой дебютной полнометражной картине, работа Ханны Бергхольм затрагивает максимально возможное количество тем и подтекстов. Шок-контента здесь достаточно: человеческий метод кормления "как у птиц", брутальное отмщение "птенца" за своего родителя. К этому добавляется слой критики соцсетей, отношения в дисфункциональной семье да еще и пубертат! За этим интересно наблюдать – как за главным чудо-юдом, вырастающим из яйца. Противопоставляется этой кракозябре злодейство другого рода – лицемерие и манипуляции в рамках семьи.

Раскрытие этой темы вносит "Скрежет" в новую волну хорроров, где настоящий ужас раскрывается не в сверхъестественном, а в обыденном. "Бабадук" исследовал неполную семью, "Солнцестояние" погружалось в рушащиеся отношения молодых людей, "Мы" и "Прочь" Джордана Пила имели политический подтекст.

При этом "Скрежет" есть за что критиковать. Эстетически "картинка" не встает в ряд с лучшими образцами хоррора, да и просто не попадает в рафинированную IKEA-стилистику, которая часто подчеркивается в доме главных героев (хотя фильм сделан вместе со Швецией). Тррудолюбие финского кино хочется упомянуть отдельно: слабые места операторской работы с лихвой компенсирует сценарий, поднимающий напряжение в нужных моментах.

Авторское кино важно для зрителя как минимум потому, что оно в игровой форме проливает свет на не самые приятные грани человеческой жизни. "Скрежет" не стал прорывом в жанре, но мы точно можем зафиксировать, что в финском кинематографе творчески "вылупилось" новое имя. Куда оно клюнет дальше? Следим с интересом.

Отсмотрел Федор Быков для Piter.tv

Фото: Russian World Wision, кадры из фильма