Звуковые решения в кинокартине "Лед 3" обсудили на "Ленфильме"

"Слышишь? Это лед трещит. Он с тобой разговаривает": звуковые решения в кинокартине "Лед 3" обсудили на "Ленфильме"

Мелодрама "Лед 3" — это продолжение знаменитой российской франшизы про преодоление себя, любовь и спорт. На этот раз режиссером фильма выступил Юрий Хмельницкий. 20 февраля в киноцентре "Ленфильм" он и звукорежиссер перезаписи Андрей Бельчиков рассказали об истории создания звука к кинокартине, которая собрала более полумиллиарда рублей за первую неделю проката.

Формула "Льда 3" та же, но результат другой. Старая история повторяется в новом прочтении, и на этот раз зрителей ожидает счастливый финал. Перед нами восемнадцатилетняя Надя (Анна Савранская) — дочь фигуристки Надежды Гориной (Аглаи Тарасовой) и хоккеиста Александра Горина (Александра Петрова). Сближает главную героиню и ее маму не только имя, но и характер, жизненные трудности и цели: девушка также получает травму, продолжает упорно трудиться и мечтает выиграть "Кубок льда". Внезапно Надя узнает о том, что ее тренер Ирина Сергеевна Шаталина (Мария Аронова) больна онкологией. Фигуристка не хочет жертвовать здоровьем близкого человека и решает готовиться к соревнованиям самостоятельно.

К первой части "Льда" нас отсылает и любовная история. Надя, как и ее мама, знакомится с дерзким хоккеистом. Им оказывается молодой Сергей Орлов (Степан Белозеров). Он приезжает в Иркутск из Москвы играть за команду "Байкпроммаш", занимает в ней место Александра Горина — отца Нади и даже дерется с ним. Из-за этого отношения между двумя мужчинами сразу становятся напряженными. Сергей мечтает поскорее уехать в Монреаль. Но после встречи с фигуристкой меняет свои планы. Он влюбляется в Надю и помогает ей готовиться к "Кубку льда", а также тайно встречается с ее бывшим тренером Ириной Сергеевной Шаталиной, которая с больничной койки дает советы о том, как улучшить тренировки девушки.

Главное смысловое связующее звено фильма — это сам лед. Именно его можно увидеть во всех ключевых сценах. На льду встречаются и расстаются Надя и Сергей, проходят все тренировки героев, "Кубок льда" и хоккейные матчи, на нем во время операции вместе с Надеждой Гориной (Аглаей Тарасовой) оказывается Ирина Сергеевна Шаталина и слышит заветные слова о том, что ей еще рано умирать. Треск льда на протяжении всей кинокартины сопровождает ключевые поворотные моменты сюжета и заставляет зрителей переживать за главных героев.

Интересно и музыкальное оформление фильма. По словам режиссера, оно выполняет смысловую функцию и объединяет в себе хиты разных эпох. Например, ностальгическая композиция "Крылатые качели" передает взросление главной героини Нади. В сценах кинокартины по-новому звучат следующие популярные треки: "Никаких больше вечеринок" CREAM SODA, "Если в сердце живет любовь" Юлии Савичевой, "Любовь" Дельфина и другие. В финале актеры исполняют "Ветер перемен". Музыкальная композиция закольцовывает сюжет, показывает, что на смену старой истории уже пришла новая.

Звукорежиссер перезаписи Андрей Бельчиков и режиссер Юрий Хмельницкий отметили, что одной из самых выразительных и сложных с точки зрения аудиообработки, композиции и концентрации зрительского внимания стала финальная сцена. В ней мастерски сочетаются, сменяя друг друга, сразу несколько звуков: разряды дефибриллятора, ликующий стадион, слова комментаторов, дыхание героев и коньки, рассекающие лед. Рассказали на спецпоказе и о том, что приходилось делать, чтобы достичь желаемого результата и в других эпизодах.

"Сначала мы пытались записать звук коньков в студии. А потом арендовали каток, закрепили микрофоны на профессиональных фигуристах, показывали им сцены из фильма и просили повторить. Они исполняли аксели, тулупы и остальные сложные элементы. Удары коньков в прыжках со всем весом тела дали именно те звуки, которые мы не могли получить самостоятельно. В целом, 97% фильма — это чистовая запись. Например, сцена с хрустом сухарей на лавочке. У нас даже была забавная история. Я сказал: "Ребята, вы слишком сильно озвучили сухари". На что Андрей ответил: "Мы ничего не делали. Это записано на площадке". Юрий Хмельницкий, режиссёр

Музыкальные и танцевальные сцены, напоминающие "Ла-Ла-Ленд", клишированная история любви парня-хулигана и "правильной" девушки, переплетенная с личной и семейной драмой, волевым характером и жаждой победы — все это не отталкивает, а наоборот, по-новому раскрывается в фильме "Лед 3" при помощи звуковых решений и актерской игры. В конце зрителей ждет счастливый финал — Александр Горин вновь выходит на лед в качестве игрока и забивает победную шайбу, Надя выигрывает "Кубок льда", операция Ирины Сергеевны проходит успешно, а Сергей Орлов отказывается от карьеры в Монреале, чтобы остаться рядом с возлюбленной. Да и кто будет смотреть в сторону НХЛ, если в сердце живет любовь, а лед Байкала уже успел стать до боли родным?

Анна Гибова

Фото: Piter. TV