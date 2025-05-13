В Петербурге состоялась премьера фильма-события "Финал"

Сюжет основан на реальной истории — невероятной победе российской сборной по волейболу на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

В кинотеатре "Формула Кино Галерея" в Санкт-Петербурге состоялась зрительская премьера фильма-события "Финал". Ленту о легендарной победе сборной России по волейболу на Олимпиаде-2012 в Лондоне представила актриса Юлия Ильина.

Те чувства, которые ты испытываешь, и то, что с тобой происходит, происходит с твоим телом, с твоим сознанием, когда ты находишься на спортивной площадке. Поэтому это скорее калейдоскоп воспоминаний, ощущений спортсменов и людей, которые также были за пределами спортивной площадки. Юлия Ильина, актриса

Главные роли в фильме также исполнили Денис Шведов, Ирина Пегова, Дмитрий Губерниев, Сергей Безруков и другие известные артисты.

Сюжет основан на реальной истории — невероятной победе российской сборной по волейболу на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.

Этот процесс заполнился какой-то стремительностью, потому что я вполне спонтанно оказалась в этом проекте. И приходилось очень спешно и скоро соображать. И я взяла это вообще, как за какую-то доминанту своего образа, что это человек, который всегда к чему-то готов. Юлия Ильина, актриса

"Финал" – это вдохновляющая история подлинного триумфа и непростого пути к нему

Видео: Piter.tv