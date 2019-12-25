Семейная драма между Петербургом и Америкой: рецензия на фильм "Скажи ей" Александра Молочникова

13 мая на экраны российских кинотеатров выходит драма Александра Молочникова "Скажи ей". Ранее фильм был показан в рамках Таллинского кинофестиваля "Темные ночи".

Режиссер, который дебютировал с постмодернистской комедией "Мифы" и неубедительным скринлайф-сериалом "Безумие" вдруг решил снять трогательную семейную драму. Новая кинолента Александра Молочникова, по его словам, основана на его личном опыте. Некоторое время он жил между Россией и Америкой в результате развода родителей. Главная роль в "Скажи ей" досталась невероятно талантливому 13-летнему Каю Гетц.

Фильм условно можно разделить на два акта. В первом главными героями выступают родители, чья семейная драма разворачивается на фоне дождливого и серого Петербурга 90-х годов. Мама Света (Светлана Ходченкова) и папа Артем (Артем Быстров) постоянно выясняют отношения, попутно разбивая посуду. Он учитель математики из интеллигентной петербургской семьи, который любит рок-клубы, свою коллекцию кассет, велосипеды и прыжки в Неву с парохода. Она любит мягкий джаз и уравновешенного американца Майкла (Вольфганг Черни). Мы словно собираем анамнез смертельной болезни одной семьи. "Я почти не помню своих родителей счастливыми вместе", – ставит диагноз 10-летний Саша (Кай Гетц).

После череды скандалов неминуемо следует развод. Саша оказывается меж двух огней. Если сначала папу и маму разделяли два берега Невы, то теперь "большая вода". Мальчику предстоит решить, хочет он жить с отцом в сером и родном Петербурге или с мамой в солнечной и "кукольной" Америке. "Скажи ей" от начала до конца пропитан терзаниями юного Саши и манипуляциями со стороны родителей. Папа говорит сыну: "Скажи ей, что не поедешь!". Мама в ответ: "Скажи ему, что хочешь с нами!". А бабушки и дедушки рассказывают Саше об "американской мечте" и о притче царя Соломона, в которой две женщины не могли поделить дитя.

Во втором акте начинаются приключения Саши в Америке и фильм мимикрирует из лампового кино с петербургской эстетикой в подобие западного ситкома о школе. Семейная драма отходит на второй план. Теперь зритель следит за неловкими попытками Саши адаптироваться в новых реалиях. Меняется не только картинка, но темп повествования. Тут вам и первая влюбленность, конфликт, обман, плохая компания, катания на скейте и споры с учителями.

"Скажи ей" – это не повторение "Похороните меня за плинтусом", где зритель аналогично наблюдал за семейной драмой сквозь призму восприятия ребёнка. Киноленту Молочникова нельзя назвать "тяжелой", фильм лишен всех авторских российских клише, которые обычно используют в социальных драмах. При этом от некоторых моментов действительно щемит сердце.

В сухом остатке "Скажи ей" – важное социальное кино о ребенке, который вынужден приспосабливаться к жизни после развода родителей. Молочников оставляет зрителям простую мысль – при разводе тяжелее всегда детям. Этот фильм никак нельзя пропускать в кинотеатрах!

Текст: Ирина Чаплина

Фото: WDSSPR