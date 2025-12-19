  1. Главная
Филиал Городской поликлиники №4 откроют в ЖК на намыве Васильевского острова
Сегодня, 13:45
Филиал Городской поликлиники №4 откроют в ЖК на намыве Васильевского острова

Решение обусловлено необходимостью обеспечить жителям новостроек своевременный медицинский сервис и повысить доступность медицинских услуг в новом микрорайоне.

Губернатором Петербурга Александром Бегловым утверждено распоряжение о приобретении государством нежилых помещений, расположенных по адресу улица Челюскина, дом 10, строение 1, помещения 12Н и 13Н. Общая площадь приобретённых площадей составляет 522 кв.м, информирует пресс-служба Смольного. 

Объект предназначен для размещения филиала городской поликлиники №4, что является важным шагом в развитии социальной инфраструктуры новых районов Васильевского острова, сформированных на намывных территориях.

Ранее мы сообщили о том, что в Приморском районе Петербурга достроили детский сад с бассейном.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович

Теги: поликлиника, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

