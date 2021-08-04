Оперативники выявили в Петербурге факт фиктивного брака с иностранцем

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

В Петербурге оперативники Главка выявили факт фиктивного брака с иностранцем. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

В конце мая задержали 35-летнюю местную жительницу с улицы Маршала Захарова. Женщина, желая подзаработать, в сентябре 2023 года заключила фиктивный брак с гражданином Узбекистана, который таким образом получил разрешение на временное проживание на в РФ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что факт легализации приезжей через фиктивный брак выявлен в Петербурге.

Фото: Piter.TV