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Оперативники выявили в Петербурге факт фиктивного брака с иностранцем
Сегодня, 11:46
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Оперативники выявили в Петербурге факт фиктивного брака с иностранцем

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

В Петербурге оперативники Главка выявили факт фиктивного брака с иностранцем. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону. 

В конце мая задержали 35-летнюю местную жительницу с улицы Маршала Захарова. Женщина, желая подзаработать, в сентябре 2023 года заключила фиктивный брак с гражданином Узбекистана, который таким образом получил разрешение на временное проживание на в РФ. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы рассказывали о том, что факт легализации приезжей через фиктивный брак выявлен в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: организация незаконной миграции, фиктивный брак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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