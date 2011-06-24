Фигуристы из Петербурга завоевали награды на "Кубке Сильнейших" в Минске

Особое внимание заслуживает выступление юниорской сборной города, представители которой заняли весь призовой пьедестал.

Фигуристы из Санкт-Петербурга показали блестящие выступления на турнире "Кубок Сильнейших" в Минске, получив целый ряд медалей. Об успехах представителей города информирует пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту.

Так, Матвей Ветлугин стал чемпионом в мужской категории, Ксения Гущина одержала победу среди женщин, а Кира Гудаева заняла первое место среди девушек-юниорок. Серебряную медаль среди мужчин завоевал Семен Соловьёв, бронзовую — Артур Даниелян. Диане Арнет и Ярославу Черняеву досталась бронза в соревнованиях танцевальных пар.

Особое внимание заслуживает выступление юниорской сборной Петербурга, представители которой заняли весь призовой пьедестал: золото получил Александр Семков, серебро — Илья Неретин, бронзу — Макар Николаев.

Фото: пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга