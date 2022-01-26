Фестиваль военной реконструкции прошёл в Петербурге

Для любителей истории были организованы лекции о средневековом оружии, быте и культуре древней Руси и Скандинавии.

Накануне Дня защитника Отечества в петербургском Экспофоруме прошло масштабное мероприятие, посвященное средневековью. Гости могли насладиться рыцарскими турнирами, посетить ярмарки, поучаствовать в игре лазертаг и заглянуть в лагерь викингов. Корреспондент spb.aif.ru обратил внимание на любопытные экспонаты — "позорные" маски, которые использовались в Средневековье как орудия пыток и наказания за нарушения общественной дисциплины. Участники и посетители фестиваля веселились, танцевали, пели, фотографировались и активно общались.

Для любителей истории были организованы лекции о средневековом оружии, быте и культуре древней Руси и Скандинавии, монетном деле, оружии викингов и тонкостях ткачества.

Два дня фестиваля военно-исторической реконструкции "РЕКОН" оказались насыщенными и оставили яркие впечатления у всех гостей.

Фото: ВКонтакте / РЕКОН фестиваль военно-исторического движения