В Думской башне высадят 5 тыс. тюльпанов к 8 марта

Флористы уже сейчас украшают интерьеры.

С 1 марта в Думской башне зацветут тюльпаны. Акция приурочена к фестивалю "Весна на высоте", который стартует в канун 8 марта. Флористы уже сейчас украшают интерьеры. Об этом сообщил накануне вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Пространства оконных ниш, ступеней и смотровой площадки займут 5 тыс. тюльпанов. Всю экспозицию получится увидеть, поднявшись на самую высокую точку башни.

Ранее мы рассказывали о том, что в "Петергофе" весной высадят более 60 тыс. цветов.

Видео, фото: Telegram / Пиотровский Online