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В Думской башне высадят 5 тыс. тюльпанов к 8 марта

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Флористы уже сейчас украшают интерьеры.

С 1 марта в Думской башне зацветут тюльпаны. Акция приурочена к фестивалю "Весна на высоте", который стартует в канун 8 марта. Флористы уже сейчас украшают интерьеры. Об этом сообщил накануне вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. 

Пространства оконных ниш, ступеней и смотровой площадки займут 5 тыс. тюльпанов. Всю экспозицию получится увидеть, поднявшись на самую высокую точку башни.

Ранее мы рассказывали о том, что в "Петергофе" весной высадят более 60 тыс. цветов. 

Видео, фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: думская башня, фестиваль тюльпанов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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