В Петербурге стартовал красочный фестиваль SUP-сёрфинга

На доски встали тысячи участников в разных костюмах.

Утром 8 августа в Петербурге стартовал фестиваль SUP-сёрфинга "Фонтанка-SUP". По словам организаторов, международное событие стало самым большим в Восточной Европе и единственной крупной "сходкой" российских любителей сапсёрфа.

В этом году в Петербурге проходит уже пятый фестиваль, его, в соответствии с текущей эпидемситуацией, проводят с соблюдением санитарным норм. На воде реки Фонтанки у первого Садового моста собрались тысячи участников: кто в удобной одежде, кто в красочных костюмах и косплее. На фестивале были замечены семейка Аддамс, Маска, Дэдпул, жираф, индейцы, Джокер и Харли Квинн и даже дед Мазай с плюшевыми зайцами на борту. Все герои уверенно стояли на доске и готовились действовать веслом.

Маршрут пройдет под 33 мостами по Фонтанке, Крюкову каналу, каналу Грибоедова. Финиш участников под Итальянским мостом у Спаса на Крови ожидается к 13.00.

Фото, видео: Piter.TV