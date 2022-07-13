Петербуржцы смогут принести на обмен цветы, одежду и книги на фестиваль "АнтиПлюшкин"

Что касается вещей, то она должна быть чистой и в хорошем состоянии. Нельзя приносить нижнее белье, рваные и грязные вещи.

На набережной Оккервиль 16 июля пройдет традиционный фестиваль разумного потребления "АнтиПлюшкин". Это встреча – отличная возможность отдать на обмен свои вещи и найти на ярмарке что-то новое и интересное для своего гардероба и не только. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала сокуратор проекта "Антиплюшкин", специалист Библиотечного центра общения "Современник" Полина Задорожняя.

В рамках фестиваля можно обменяться домашними растениями, одеждой, обувью и книгами. Специалисты проекта "Хурма" примут в дар пряжу и спицы, которые завалялись дома у петербуржцев.

Волонтеры весь год вяжут варежки, шапки, шарфики, накануне 31 декабря они дарят их бездомным людям Петербурга. Полина Задорожняя

Что касается вещей, то она должна быть чистой и в хорошем состоянии. Нельзя приносить нижнее белье, рваные и грязные вещи.

Также в рамках мероприятия будут проводить мастер-класс по крафтшерингу для детей и взрослых. Посетителей обучат конструировать разные фигуры из крышек.

Встреча пройдет в парке "Охта-Оккервиль" напротив дома 35 по улице Республиканская, но только в случае хорошей погоды. Если будет дождь, мероприятие перенесут в здании библиотечного центра общения на Заневском,32.

Фото: ВКонтакте / ANTY ПЛЮШКИН — проект о разумном потреблении