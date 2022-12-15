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В Петербурге подвели итоги кинофестиваля "Огни большого города"
Сегодня, 10:58
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В Петербурге подвели итоги кинофестиваля "Огни большого города"

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Лучшим фильмом признан "Али Примера" режиссера из Венесуэлы Даниэля Йегреса, лучший короткий метр – картина "Книжные романтики" Николая Чернобаева.

В Петербурге прошел первый Международный кинофестиваль "Огни большого города". Итогами мероприятия поделился вице-губернатор Борис Пиотровский 2 сентября. 

Лучшим фильмом признан "Али Примера" режиссера из Венесуэлы Даниэля Йегреса, лучший короткий метр – картина "Книжные романтики" Николая Чернобаева. Всего за пять дней показали 96 работ из 15 стран, в том числе представили историческую драму "Романовы: преданность и предательство". 

Фестиваль состоялся при поддержке Министерства культуры России, правительства Северной столицы и киностудии "Ленфильм". Главной темой был город в кадре. Мегаполисы выступили не просто декорациями, а полноценным персонажами. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Дворцовой площади пройдет 99-й марафон "Пушкин — Петербург". 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: кино, фестиваль
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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