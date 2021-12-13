Платье с человеческий рост и Спас на Крови из пряника. Показываем съедобные работы фестиваля на Васильевском острове

Помимо того, что работы отличаются визуально, они еще и с разной начинкой.

На минувших выходных в Петербурге открылся Международный фестиваль пряничного искусства "Мир пряника". Организаторы отмечают, что работы не только красивые, но и вкусные.

Фестиваль стартовал 11 декабря в Пространстве "Линии", 8-я линия В.О., 25. Темой выставки стала "На перекрёстках времени". Среди производителей — небольшие мастерские и отдельные мастера. За звание лучшего печатного пряника будут бороться вкусности из Оренбурга, Нижнего Новгорода, Пскова, Коломны, Рыбинска, Мологи, Самары, Москвы и Петербурга. Победителя выберут 18 декабря.

Среди интересных работ — городские достопримечательности, фотоаппарат, кружевное платье и, конечно, пряничные домики. Фестиваль завершится 9 января.

Видео и фото: Piter.TV