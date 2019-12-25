В Ленобласти прошел фестиваль-конкурс любительских цирковых коллективов "Звездная россыпь"

На сцену Дворца искусств Ленинградской области вышли 32 творческих коллектива со всей России.

На этой неделе в Ленинградской области прошел первый Межрегиональный фестиваль-конкурс любительских цирковых коллективов "Звездная россыпь". На сцену Дворца искусств Ленинградской области вышли 32 творческих коллектива, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Гимнаты, акробаты, эквилибристы и жонглеры стали участниками настоящего праздника 22 и 23 ноября. По словам председателя комитета по культуре и туризму Ленобласти Евгения Чайковского, участники удивляют бесстрашием, упорством, трудолюбием и артистизмом.

По итогам конкурса 10 спортсменов и коллектив получили дипломы Лауреатов I степени.

Фото: пресс-служба Ленобласти; Pexels