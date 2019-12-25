  1. Главная
Фестиваль клена пройдет в Ботаническом саду Петра Великого 11 и 12 октября
Сегодня, 11:59
124
Будет организована выставка ботанической живописи "Восхищение природой".

На этих выходных, 11 и 12 октября, в Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге состоится Фестиваль клена. Об этом сообщили в учреждении. 

Пройдет прогулка по Парку-дендрарию, гости познакомятся с более чем 50-ю таксонами кленов мировой флоры. Кроме того, получится попробовать березовый, буковый и кленовый сиропы. Будет организована выставка ботанической живописи "Восхищение природой". Ожидаются и различные мастер-классы для детей. Полную программу можно посмотреть на сайте ботсада

Напоминаем, что погоню за прекрасным можно осуществлять только по дорожкам! В газонах спят и ждут весны краснокнижные луковичные. 

Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого 

Ранее мы рассказывали о том, что белки-летяги показались в лесах Ленобласти. 

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого 

