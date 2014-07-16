Международный фестиваль цифрового искусства Digital Rain впервые пройдет в Петербурге

Будут затронуты 15 площадок.

В Петербурге с 25 по 28 сентября впервые состоится Международный фестиваль цифрового искусства Digital Rain. В рамках мероприятия представят работы ведущих медиахудожников, также ожидаются специальная образовательная программа и перформансы, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Будут затронуты 15 площадок, среди них Новая сцена Александринского театра, "Севкабель Порт", Центр мультимедиа Русского музея. Посетить их получится бесплатно.

Ранее мы рассказывали о том, что как прошел Хоровой фестиваль Ленобласти в Тосно.

Фото: Telegram / Пиотровский Online