Международный фестиваль цифрового искусства Digital Rain впервые пройдет в Петербурге
Сегодня, 15:58
Будут затронуты 15 площадок.

В Петербурге с 25 по 28 сентября впервые состоится Международный фестиваль цифрового искусства Digital Rain. В рамках мероприятия представят работы ведущих медиахудожников, также ожидаются специальная образовательная программа и перформансы, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. 

Будут затронуты 15 площадок, среди них Новая сцена Александринского театра, "Севкабель Порт", Центр мультимедиа Русского музея. Посетить их получится бесплатно. 

Ранее мы рассказывали о том, что как прошел Хоровой фестиваль Ленобласти в Тосно. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

