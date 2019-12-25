В Петербурге пройдёт фестиваль, посвящённый юбилею театральной мастерской Семена Спивака

Во время фестиваля гости смогут не только посетить выпускные спектакли артистов, которых выпустил Семён Спивак за три десятилетия своей преподавательской деятельности, но и лично пообщаться с актёрами в рамках театральных бранчей.

В Молодежном театре на Фонтанке с 2 по 18 ноября пройдёт фестиваль "Мастерская Спивака". Событие будет приурочено к 30-летию существования актёрско-режиссёрской мастерской Семёна Спивака в РГИСИ.

Во время фестиваля гости смогут не только посетить выпускные спектакли артистов, которых выпустил Семён Спивак за три десятилетия своей преподавательской деятельности, но и лично пообщаться с актёрами в рамках театральных бранчей. На протяжении всего фестиваля в нижнем фойе театра будет проходить фотовыставка "Мастер и его ученики", благодаря которой зрители смогут окунуться в закулисье театральной жизни. Также новыми снимками дополнится выставка "В саду", представленная ранее на предыдущем фестивале. Завершится фестиваль юбилейным вечером "Тайны Мастерской".

Мы очень хотели, чтобы это был праздник не только для зрителей, но и для артистов, учеников Семёна Яковлевича и самого Семёна Яковлевича, чтобы это театральное объединение продолжало существовать. Ольга Романецкая, директор Молодежного театра на Фонтанке

Фестиваль "Мастерская Спивака" уже проводился в 2019 году и был посвящен 25-летию педагогической деятельности режиссера.

Семён Я‌ковлевич Спивак — театральный режиссёр и педагог, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский Молодёжный театр на Фонтанке". Народный артист Российской Федерации, лауреат Премии Правительства РФ (2018)

Фото: Piter.tv