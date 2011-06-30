Новый год в Петербурге начнется с фестиваля ледовых скульптур "КроншЛёд". Об этом сообщил Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Экспозиция откроется 1 января в Петропавловской крепости. Ледовые произведения создадут лучшие скульпторы из России, Казахстана и Беларуси. Среди участников фестиваля – чемпионы мира, победители и призеры международных конкурсов по ледовой и снежной скульптуре. Более 200 тонн чистого речного льда для скульптур специально доставлено в Петербург из Пермского края.
В этом году тема фестиваля – "От Петра Великого до наших дней: Санкт-Петербург – мегаполис XXI века". В центре внимания художников и скульпторов жизненные истории и человеческие эмоции. Каждая экспозиция будет дополнена индивидуальным световым сопровождением.
Экспозиция будет открыта с 1 по 14 января ежедневно с 11:00 до 19:00. Вход свободный.
Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
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