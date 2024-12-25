Фестиваль "Креативные выходные" объединит творческую молодежь и бизнес в Петербурге

Мероприятие станет бесплатной образовательной и нетворкинг-площадкой для творческой молодежи от 14 до 35 лет, начинающих предпринимателей и всех, кто планирует развиваться в креативных индустриях.

5 сентября на территории креативного пространства "Ленполиграфмаш" (набережная реки Карповки, 5) состоится ежегодный фестиваль "Креативные выходные". Мероприятие станет бесплатной образовательной и нетворкинг-площадкой для творческой молодежи от 14 до 35 лет, начинающих предпринимателей и всех, кто планирует развиваться в креативных индустриях.

Как рассказала директор молодежных пространств "ПРОСТО" Виктория Моторенко, главная цель фестиваля – создать среду, где творчество и коммерция работают вместе.

Программа мероприятия будет разделена на несколько ключевых блоков:

Образовательный лекторий: десятки лекций охватят темы социального предпринимательства, общественных инициатив и развития креативных проектов. Среди спикеров – признанные профессионалы в области рекламы, дизайна и бизнеса. Отдельное внимание уделят грантовому конкурсу "Росмолодёжь.Гранты": участникам объяснят, как подготовить заявку и повысить шансы на получение финансирования.

Творческий маркет: специальная зона представит работы молодых ремесленников и дизайнеров, где гости смогут приобрести уникальные товары и познакомиться с новыми именами.

Партнерские активности: компании проведут интерактивы, предложат бонусы и помогут гостям завести полезные знакомства.

Музыкальная программа: яркими акцентами вечера станут выступления хедлайнеров – Саши Жарковой, Лизы Ющук, Вашей Маруси и Нади Джабраиловой.

Фестиваль пройдет с 12:00 до 22:00. Вход свободный, однако организаторы просят пройти предварительную регистрацию на сайте проекта.

Ранее в Петербурге подвели итоги Lendoc Film Festival.

Фото: ВКонтакте / ПРОСТО