На участке в Горелово незаконно организовали ферму с 70 животными

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку исполнения федерального законодательства. К мероприятию присоединились сотрудники Россельхознадзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, а также представители районной администрации.

В собственности уроженца Новгородской области в поселке Горелово находится участок площадью 1,5 тыс. "квадратов". Там расположено здание, в котором без соблюдения санитарных и ветеринарных норм содержатся 25 коров и 45 свиней. Вид разрешенного использования участка не предусматривает возможность содержания и разведения животных.

После поступления суждений специалистов контролирующих органов будет дана оценка исполнению собственником земельного участка требований природоохранного, санитарного и ветеринарного законодательства при содержании животных. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга