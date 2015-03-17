  1. Главная
На участке в Горелово незаконно организовали ферму с 70 животными
Сегодня, 14:20
Вид разрешенного использования участка не предусматривает возможность содержания и разведения животных.

Прокуратура Красносельского района Петербурга провела проверку исполнения федерального законодательства. К мероприятию присоединились сотрудники Россельхознадзора, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, а также представители районной администрации. 

В собственности уроженца Новгородской области в поселке Горелово находится участок площадью 1,5 тыс. "квадратов". Там расположено здание, в котором без соблюдения санитарных и ветеринарных норм содержатся 25 коров и 45 свиней. Вид разрешенного использования участка не предусматривает возможность содержания и разведения животных. 

После поступления суждений специалистов контролирующих органов будет дана оценка исполнению собственником земельного участка требований природоохранного, санитарного и ветеринарного законодательства при содержании животных. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Ранее на Piter.TV: прокурорская проверка выявила нарушения в работе органов опеки Василеостровского района. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: горелово, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

