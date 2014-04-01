Суд рассмотрит уголовное дело о смерти пациента из-за фельдшера при госпитализации

Медик надавил пациенту на шею.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение в отношении фельдшера, который свернул шею пациенту в июле 2020-го года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Его обвиняют по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей", в то время как ранее уголовное дело было квалифицировано как "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По версии следствия, при принудительной госпитализации обвиняемый надавил руками на шею потерпевшего. Из-за этого у мужчины были переломы щитовидного и перстневидного хрящей. От полученных травм мужчина скончался.

Медика задержали 4 февраля 2021, он находился под подпиской о невыезде. Теперь материалы дела предстоит рассмотреть суду.

Фото: Piter.TV