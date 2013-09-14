Фасад дома в Петроградском районе привели в порядок

Работы провели по требованию Государственной жилищной инспекции.

В четверг, 23 декабря, в пресс-службе Государственной жилищной инспекции сообщили, что фасад здания №26 на Большой Зелениной улице привели в порядок по требованию инспекции после жалоб жителей дома.

По обращению жилищные инспекторы провели внеплановую выездную проверку и установили, что управляющей организацией не выполняются работы по восстановлению разрушенной облицовки и штукатурки фасада здания. Так, на доме разрушилась облицовка и штукатурка фасада, арка дома окрашена в разные цвета, на стенах много трещин.

Управляющая организация принялась за дело, а через некоторое время отчиталась о завершении ремонта. Специалисты восстановили штукатурно-окрасочный слой стен фасада и арки дома, устранили многочисленные трещины на фасаде.

Фото: Государственная жилищная инспекция СПб / Вконтакте