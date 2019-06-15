Приставы обязали восстановить фасад доходного дома Адельсон в Петербурге

Суд предписал двум предпринимателям восстановить места креплений и отремонтировать стену.

Судебные приставы вынудили предпринимателей, снявших кондиционеры с фасада исторического здания XVIII века, восстановить поврежденную поверхность стены. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ФССП России по Петербургу.

Представители Комитета по охране памятников истории и культуры (КГИОП) обратились в Приморский районный суд, утверждая, что после демонтажа незаконно установленных кондиционеров на Гороховой улице, 33 пострадала целостность фасада.

Суд предписал двум предпринимателям восстановить места креплений и отремонтировать стену. После неоднократных предупреждений и административных штрафов предприниматели наконец выполнили судебное решение, что было подтверждено комиссией КГИОП.

Ранее мы сообщили о том, что должника по алиментам из Красносельского района привлекли к уборке захламленной квартиры.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу