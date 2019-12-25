Фанаты "Зенита" просят бойкотировать матч с "Химками"

Есть вероятность, что вход на матч будет по QR-кодам.

Члены фанатского движения "Ландскрона" призывают болельщиков "Зенита" не ездить на матч клуба в Химках. Обращение было опубликовано в их Telegram-канале 22-го июля.

За 2 дня до выезда мы пока еще неофициально, но получили подтверждение тому, что вход будет по QR-кодам и узнали размер гостевой квоты. Ситуацию с организацией матча мы считаем недопустимой и отказываемся от выкупа билетов на гостевую трибуну. говорится в сообщении.

В связи с этим билеты на гостевой трибуне будут в свободной продаже. "Ландскрона" просит проявить солидарность с позицией движения и отказаться от похода на гостевую трибуну. Если сильно хочется посетить матч, то она предлагает купить билет в любой другой сектор.

Матч состоится 24-го июля в 17:30.

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