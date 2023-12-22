В Петербурге продают разбавленное и поддельное пастеризованное молоко

Всем требованиям соответствовали только четыре марки молока.

Организация "Общественный контроль" прошлась по магазинам Петербурга и выбрала 11 упаковок пастеризованного молока, чтобы провести исследование. В итоге семь марок не соответствовали ГОСТу. Производители разбавляли напиток водой и экономили на молочном жире. В одной из бутылок вовсе была найдена кишечная палочка.

Молоко 2,5% жирности торговой марки "Моя цена" от "Торжокского молочного комбината "Тверца" не соответствовала ГОСТу сразу по двум показателям. Массовая доля белка составился всего 1,72% вместо 3, а массовая доля жира оказалась 1%.

Еще хуже результаты исследования оказались у 2,5% молока "Рязанская коровка" от "Тырновского молочного завода". В нем занижены сразу четыре показателя: массовая доля белка, массовая доля жира, массовая доля СОМО и плотность.

Молоко марки "Метек" от завода "МОЛПРОМ" вовсе оказалось с кишечной палочкой.

Всем требованиям соответствовали четыре марки молока: 2,5% жирности марок "Клевер", "Снежок" и "Приневское", а также 3,2% процентной жирности под брендом "Зеленый берег".

Инфографика: ВКонтакте/ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Ранее в петербургских магазинах нашли фальсификат ультрапастеризованного молока.

Фото: unsplash