Президент дал понять, что Россия готова помогать ЕС на коммерческой основе.

Владимир Путин 6-го октября сказал о том, что "Газпром" ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям. Эксперты Telegra,-канала "Мейстер" прокомментировали слова президента.

По словам Путина, за 9 месяцев 2021 года экспорт газа в Европу вырос на 15%, а в Германию даже на 32%. Обсуждение вызвано ростом цен на газ в Европе. Президент считает, что это произошло по нескольким причинам. Во-первых, восстановление экономики после пандемии, увеличившее спрос на энергию. Во-вторых, сворачивание долгосрочных контрактов и переход к биржевой торговле газом. Резкие действия могут привести к серьезным дисбалансам, подчеркнул Путин.

Эксперты считают, что Владимир Путин дал понять европейским партнерам, что Россия готова выручить их в трудный час, но на коммерческой основе и по рыночной цене.

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