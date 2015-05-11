В петербургской синагоге встретят еврейский Новый год

Праздник продлится два дня.

В Петербурге отметят еврейский Новый Год. Рош хашана, что переводится как "Голова года", наступит 6-го сентября.

Праздник ознаменует начало 5782 года от сотворения мира. Он продлится два дня. Первая, торжественная молитва состоится в понедельник в 19:45 в Синагоге Петербурга на Лермонтовском проспекте. А 7 и 8 сентября в 12:15 там же пройдет трубление шофар - специально выделанный бараний рог.

Мероприятия будут проходить с соблюдением мер безопасности в виде средств индивидуальной защиты и соблюдения дистанции.

На стол в Рош хашану обычно подают яблоки и мед, чтобы год был хорошим и сладким, морковь, нарезанную кружочками, гранат. Острых и горьких блюд стараются избегать.

Фото: Piter.TV