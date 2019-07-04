Эвакуация торгово-спортивного центра проведена на проспекте Большевиков

Причиной послужило возникновение дыма в одном из помещений.

Утро пятницы, 27 февраля, началось с незапланированной эвакуации посетителей и персонала торгового спортивного центра, находящегося неподалеку от станции метро "Проспект Большевиков". Причиной послужило возникновение дыма в одном из помещений здания, сообщает корреспондент издания "Петербургский дневник".

Центр расположен по адресу: проспект Большевиков, дом 7, корпус 2. В комплексе размещены супермаркет "Супер Лента", ресторан Bahroma и спортивный клуб Urbanfit.

Посетителей посетили спокойно покинуть здание, соблюдая порядок эвакуации, использовать специальные знаки и указатели "Выход" и освободить подходы для других выходящих. Тревожный сигнал сработал приблизительно в 09:30.

Фото: Владимир Миронов