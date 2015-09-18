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Из Ладожского озера эвакуировали 12 человек
Сегодня, 9:59
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Из Ладожского озера эвакуировали 12 человек

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В настоящее время продолжаются поиски еще двоих пропавших.

Специалисты провели спасательную операцию в акватории Ладожского озера. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области. 

Накануне группа из 14 человек, в числе которых были пятеро детей, вышла на лодках из Приозерска по реке Тихой. Из-за сильного ветра их вынесло в озеро. На месте происшествия работала дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска. 

К вечеру эвакуировали 12 пострадавших – всех несовершеннолетних и семерых взрослых. В настоящее время продолжаются поиски еще двоих пропавших. 

Ранее на Piter.TV: спасатели эвакуировали мужчину, который заблудился в лесу Всеволожского района. Его доставили к месту жительства. 

Фото: пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти 

Теги: ладожское озеро, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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