На фестивале "ЭТНОМОДА IBEFF 2022" свои коллекции представили 64 дизайнера

В Петербурге завершился XII Международный фестиваль "ЭТНОМОДА IBEFF 2022". За два дня, 4 и 5 августа, было представлено 63 коллекции. Из них 54 были участниками конкурса, а 9 — специальными гостями Фестиваля.

Всего костюмы представили 64 дизайнера из 24 городов России. Жюри оценивало коллекции в 7 номинациях. После показов участники могли разместить свои коллекции в универмаге российских дизайнеров SLAVA. У гостей фестиваля и посетителей "Пассажа" была возможность примерить дизайнерские наряды.

На следующий день, 5 августа, прошли лекции, круглые столы и мастер-классы по фэшн фотографии в этно стиле. В них участвовали эксперты из Москвы и Иваново.

На Гала-показе, который состоялся в ночь с 5 на 6 августа, подвели итоги конкурса и наградили победителей. Частью вечера стало шоу от дизайнеров из Иваново, Самары, Омска, Нижнего Новгорода, Улан-Удэ.

Рассказываем, кто стал победителем конкурса:

Номинация "Этно мотивы в современной моде": 1 место — "Память", Ольга Слатина, Ирина Будрейка (Иваново). 2 место — "Доуша", Кира Орлова (Санкт-Петербург). 3 место — "Из сказки", Елена Стасюк (Санкт-Петербург).

Номинация "Традиционный и сценический костюм": 1 место — "Девичьи грёзы", Театр моды "Март" Дизайнеры - Василиса Винокурова, Ника Савицкая (Санкт-Петербург). 2 место — "Народная одежда башкир", Гюльнара Вахитова, (Уфа). 3 место — КОЛЛЕКЦИЯ "Сударушка", Детская модельная студия "Новодвиночка" под руководством Марим Муталиповой, (Новодвинск, Архангельская обл.).

Номинация "Авангард": 1 место — "Капсула-22", Елена Благодатных (Гатчина). 2 место — "Полет удаганки", Ева Цариева (Москва). 3 место — "Фараоны Пятого Океана", Мария Юшенкова (Москва).

Номинация "Аксессуары и декоративные текстильные элементы": 1 место — "Позументы с городками" Флорид Вахитов (Уфа, Республика Башкортостан). 2 место — "Якутские сказки", Тамара Талонова (Якутск). 3 место — "Космическая глубина", Ульяна Кудринецкая (Санкт-Петербург).

Номинация "Эко мода": 1 место — "Russian denim life", Любовь Краснощекова (Санкт-Петербург). 2 место — "START OVER", Зилолидин кызы Айгерим (Бишкек, Кыргызстан). 3 место — "Джинсовые фантазии", Студия "Одежда - как творчество", руководитель Татьяна Позднякова (Киржач).

Номинация Ргеt-а-Роrter: 1 место — "Stratocaster". Мария Сергеева (Москва), 2 место — "Chrysalis", Анастасия Сидоренко (Москва). 3 место — "Зазеркалье", Елена Найденова (Санкт-Петербург).

Номинация "Моно костюм": 1 место — "Папоротник с каплями росы в утреннем тумане в день после праздника Ивана Купалы", Ксения Степаненко (Санкт-Петербург). 2 место — "Загадочный Фантом Нептуна", Мария Юшенкова (Москва). 3 место. — "Ярмарка", Анастасия Ахмеджанова (Киржач).

Также были вручены специальные призы жюри и Оргкомитета.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль Этномода IBEFF - Петербург 4/5 августа