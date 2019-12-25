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Школьники и студенты могут бесплатно посетить Эрмитаж в День знаний
Сегодня, 11:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Школьники и студенты могут бесплатно посетить Эрмитаж в День знаний

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Сопровождающие учащихся должны приобрести обычные входные билеты в музей.

Главный музейный комплекс Эрмитажа и Главный штаб 1 сентября смогут бесплатно посетить дети до 18 лет, студенты и курсанты, аспиранты, адъюнкты, интерны и врачи-ординаторы российских учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба музейного комплекса.

Для прохода в музей необходимо иметь при себе документ, подтверждающий принадлежность к указанным выше категориям. Оформить бесплатные входные билеты можно на сайте tickets.hermitagemuseum.org. Сопровождающие учащихся должны приобрести обычные входные билеты в музей.

Дети до 14 лет могут посетить Эрмитаж по бесплатным входным билетам в любой день работы музея. 

Также школьники смогут бесплатно посетить Ленинградский зоопарк 1 сентября.

Фото: Эрмитаж

Теги: день знаний, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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