Школьники и студенты могут бесплатно посетить Эрмитаж в День знаний

Сопровождающие учащихся должны приобрести обычные входные билеты в музей.

Главный музейный комплекс Эрмитажа и Главный штаб 1 сентября смогут бесплатно посетить дети до 18 лет, студенты и курсанты, аспиранты, адъюнкты, интерны и врачи-ординаторы российских учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба музейного комплекса.



Для прохода в музей необходимо иметь при себе документ, подтверждающий принадлежность к указанным выше категориям. Оформить бесплатные входные билеты можно на сайте tickets.hermitagemuseum.org. Сопровождающие учащихся должны приобрести обычные входные билеты в музей.



Дети до 14 лет могут посетить Эрмитаж по бесплатным входным билетам в любой день работы музея.

Также школьники смогут бесплатно посетить Ленинградский зоопарк 1 сентября.

Фото: Эрмитаж