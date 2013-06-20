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В Петербург в ближайшее время поступит вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона"
Сегодня, 16:06
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В Петербург в ближайшее время поступит вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона"

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На данный момент в городе есть в наличии "Спутник V" и "Спутник Лайт".

На следующей неделе в Петербург поступит партия вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Об этом журналистам на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

11 октября город должен получить около 50 тыс. доз "ЭпиВакКороны". Дефицитного "КовиВака" пока не ожидается. На данный момент в Петербурге есть более 800 тысяч доз "Спутника V" и "Спутника Лайт". 

Напомним, "ЭпиВакКорона" была разработана в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора на основе искусственных пептидов, копирующих фрагменты коронавируса. Вирусов или его частей в препарате нет. Подробнее о вакцине можно узнать в нашем материале. 

Фото: Pexels

Теги: вакцина, эпиваккорона
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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