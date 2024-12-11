Импортозамещающую энергоустановку для "Метеоров" разработают в Петербурге

Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ), базирующийся в Петербурге, занимается разработкой гибридной энергетической установки для судна на подводных крыльях "Метеор 120Р". Об этом сообщил управляющий директор завода Михаил Даниленко.
Отличительная черта проекта состоит в применении новой гибридной силовой установки с электрическим двигателем. Это даст судну "Метеор 120Р" возможность швартоваться без использования дизеля, что обеспечит экологичность в прибрежных районах.
Данная инновационная технология ляжет в основу создания эффективных морских энергетических систем. Ранее российские речные суда на подводных крыльях оснащались зарубежными энергетическими установками. КМЗ намерен заменить импортные дизель-редукторные агрегаты на отечественные аналоги, что позволит сократить зависимость от иностранных поставщиков.
На выполнение проекта предусмотрено финансирование в объеме 222 млн рублей, дополнительно КМЗ вложит 55 млн рублей собственных средств. В рамках проекта планируется создать более 100 новых рабочих мест.
Результаты работы найдут применение на судах проекта "Метеор 2" акционерного общества "Центральный конструкторско-бюджетный институт имени Р.Е. Алексеева" в качестве основных двигателей. КМЗ рассчитывает оснастить 16 "Метеоров" на сумму 250 млн рублей до 2027 года.
Фото: Telegram / Александр Беглов
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