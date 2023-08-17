Эму Ленинградского зоопарка вышел на зимнюю прогулку

Австралийская птица на удивление устойчива к морозам.

Эму Ленинградского зоопарка по имени Василий Иванович вышел покрасоваться своим новым зимним оперением. В пресс-службе заведения рассказали, что несмотря на место происхождения птицы, петербургские холода ее не пугают.

Несмотря на то, что родина эму – тёплый континент Австралия, нашего Василия Ивановича зима не пугает. Благодаря своему уникальному оперению, эта птица отлично переносит морозы. Перья у эму двойные, длинные и похожи на шерсть. И Василий Иванович с удовольствием выбирается на свежий воздух в приятные морозные деньки. Ленинградский зоопарк

Впрочем, как заметили работники зоопарка, эму все же не переносит излишнюю сырость, ветренность или промозглость. Однако даже не в особо приятные дни Василий Иванович сможет размять лапы и погулять в пределах своего вольера.

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Видео: Ленинградский зоопарк